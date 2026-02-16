Der Bonner Rosenmontagszug zieht am 16. Februar 2026 unter dem Motto „200 Jahre Bonner Karneval – jestern, hück und morje“ durch Bonn. Der GA ist wieder live vor Ort und überträgt das närrische Treiben in einem Livestream - in Kooperation mit Radio Bonn/Rhein-Sieg und unterstützt von den Stadtwerken Bonn. Moderieren wird für den GA auch in diesem Jahr wieder Holger Willcke gemeinsam mit der Radiomoderatorin Jasmin Lenz. Der Livestream startet hier um 12.11 Uhr. Weitere Infos rund um den Karneval in Bonn und der Region gibt es auf kamelle.de!