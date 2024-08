Die 96-Jährige Annemarie Streit unterstützt Wohnungslose in Hannover (Niedersachsen). Aus dem Zweiten Weltkrieg weiß sie, wie es ist, in Not zu leben und mit dem Wenigsten auskommen zu müssen. Regelmäßig spendet sie deshalb einem Kontaktladen der Diakonischen Werke hinter dem Hauptbahnhof Selbstgestricktes und gekaufte praktische Dinge für Obdachlose.