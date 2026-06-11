Neben den anderen Pocket Parks, wie etwa dem in St. Johannis, soll jetzt auch Nürnberg-Gostenhof einen Pocket Park bekommen. Rund um das Nachbarschaftshaus entstehen in den kommenden Jahren neue Grün- und Aufenthaltsflächen. Neue Bäume, zusätzliche Vegetation und entsiegelte Flächen sollen das Stadtklima verbessern. Die Planungen sind gemeinsam mit Anwohnern und Nutzergruppen entwickelt worden. Die Bauarbeiten beginnen schrittweise ab 2026, die Umgestaltung der Freianlagen ist für 2028 und 2029 vorgesehen.