Mattel hat seine „Wicked“-Filmpuppen zurückgerufen, nachdem auf der Verpackung fälschlicherweise eine Pornoseite statt der offiziellen Website des Films angegeben war. Die Neuverfilmung des beliebten Broadway-Musicals mit Cynthia Erivo und Ariana Grande in den Hauptrollen ist für Kinder freigegeben. Die Charakterpuppen, darunter auch die Sammlerversionen von Grandes Glinda und Erivos Elphaba, sind von der Mode und dem Gesangsstil des Films inspiriert. Auf der Verpackung sollte eigentlich „wickedmovie.com“ stehen, aber das Wort „Film“ wurde versehentlich weggelassen, so dass der Link zu einer Website mit Altersfreigabe weiterleitete. Mattel hat sich für den Verpackungsfehler entschuldigt und klargestellt, dass die angegebene Website nicht für Kinder geeignet ist. Sie rieten den Verbrauchern, die Produktverpackung zu entsorgen oder den Link zu überdecken. „Mattel wurde auf einen Druckfehler auf der Verpackung der Mattel Wicked Collection Puppen aufmerksam gemacht, die vor allem in den USA verkauft werden und die Verbraucher auf die offizielle WickedMovie.com Landing Page leiten sollten... Wir bedauern diesen bedauerlichen Fehler zutiefst und ergreifen sofortige Maßnahmen, um ihn zu beheben“, erklärte das Unternehmen in einer Erklärung. Die falsch bedruckten Produkte wurden inzwischen aus den Regalen verschiedener großer Einzelhändler, darunter Target, Walmart, Amazon, Macy's, Kohl's, Best Buy und DSW, genommen. In dem von Jon M. Chu inszenierten Film spielen außerdem Jonathan Bailey, Ethan Slater, Bowen Yang, Marissa Bode, Peter Dinklage, Michelle Yeoh und Jeff Goldblum mit.