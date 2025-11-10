Die Erkenntnisse der Naturwissenschaft und die Evolutionstheorie sind klar und die meisten Christen können sie mit ihrem Glauben vereinbaren. Die Schöpfung der Erde durch Gott wird so eine schöne Geschichte – und die kann man sich jetzt in der Peterskirche in Nürnberg anschauen und dabei entspannen. Bei einem 30-minütigen Lichtspiel. Mit bereits 8000 Besuchende am ersten Tag feiert die Veranstaltung vom Züricher Künstlerkollektiv “Projektil” schon einen ersten Erfolg.