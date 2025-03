Der Schlossgarten in Husum (Schleswig-Holstein) erstrahlt, pünktlich zum Krokusblütenfest am kommenden Wochenende, in strahlendem Lila, denn dort blühen derzeit Millionen der farbenfrohen Zwiebelgewächse. Auch eine neue Krokusblütenkönigin gibt es schon. Die 24-jährige Nadine Hauschildt vertritt Husum und freut sich auf ein ereignisreiches Jahr.