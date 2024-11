Eröffnung der Eisbahn in der Metropolishalle am Filmpark Babelsberg unter anderen mit dabei sind der erste VfL Potsdam mit Co Kapitän Maxim Orlov. Die Landeshauptstadt Potsdam hat endlich wieder eine Indoor-Eisbahn! Die glitzernde Eiswelt in der Eventhalle des Freizeitparks mit ca. 650 qm Fläche ist ab 16. November in der Metropolis Halle zu erleben. Kleine und große Schlittschuhfans sind hier bis zum 12. Januar 2025 zum Spaß auf Kufen herzlich willkommen. Bis zu 250 Menschen haben auf der Eisfläche Platz. Werktags können Gruppen und Schulklassen bereits ab 10:00 Uhr nach Voranmeldung eislaufen. Ab 13:00 Uhr ist dann für jeden geöffnet. An den Wochenenden und in den Ferien ist die Eisbahn von 10:00 bis 18:30 Uhr zu erleben. Eine Laufzeit dauert immer 2,5 Stunden, dann wird die Eisfläche von Eismeistern neu aufbereitet. Schlittschuhverleih, Lauflernhilfen und Schlittschuhe-Schleifen sind Teile des Angebots. Klassenausflüge, Geburtstage oder eine exklusive Nutzung der Eisbahn für Events sind möglich. Preise pro Laufzeit: 9,00 € Erwachsene, 6,00 € Kind/Ermäßigt. Auch für anschließendes Speis und Trank ist gesorgt. Text: Filmpark, rpn24 (Video KI unterstützt)