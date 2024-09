In Hannover startet ab Dienstag die IAA Transportation. Bis Sonntag präsentieren sich hier rund 1.600 internationale Aussteller der Nutzfahrzeug- und Logistikbranche. In diesem Jahr steht die Klimaneutralität im Fokus der Messe. Alternative Antriebe wie E-Motoren oder Wasserstoff betriebene Lkw sind zwei Kernthemen. Besucher:innen können hier nicht nur schauen, sondern auch mitmachen. Neben einem Lastenrad-Parcours gibt es eine eigene Halle für Testfahrten. Die IAA Transportation wird am Dienstag offiziell von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) eröffnet.