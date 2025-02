Hamburg hat ja so manche charmante Tradition. Eine von ihnen ist das Amt des „Türmers“ am Michel. Der Türmer steigt zweimal am Tag auf den Turm und bläst mit der Trompete einen Choral in alle vier Himmelsrichtungen. Jetzt gibt es nach mehr als 300 Jahren erstmals eine Türmerin. Ab jetzt steigt Neele Fokken mit ihrer Trompete auf den Turm der berühmten Kirche St. Michaelis in der Neustadt.