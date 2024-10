Am 31. Oktober ist nicht nur Reformationstag, sondern es wird auch wieder Halloween gefeiert. Ein US-Trend, der jede Menge Fans auch in Deutschland hat. Für eine ordentliche Halloween-Feier sind Horror-Kostüme und Grusel-Deko absolute Pflicht. Im Halloween-Store in Garbsen bei Hannover (Niedersachsen) herrscht jetzt gerade Hochkonjunktur.