Der St. Patrick's Day wird jedes Jahr am 17. März gefeiert und ist weit über die Grenzen Irlands hinaus bekannt. Ursprünglich ein religiöser Gedenktag zu Ehren des irischen Schutzpatrons Patrick, hat sich das Fest längst zu einem weltweiten Ereignis entwickelt. Auch in Augsburg wird der St. Patrick's Day jedes Jahr gebührend gefeiert. So auch im Irish Pub "Flannigan's Post". Der Pub verwandelt sich an diesem Tag zu einem Treffpunkt für alle, die Lust auf Live-Musik, Guinness und Kilkenny haben.