Bereits vor Halloween werden Besucher:innen des Geisterkellers in Kiel ordentlich das Fürchten gelehrt. Dort können Horrorfans eintauchen in eine Welt, in der die Zeit stillsteht und in der die Dunkelheit nach einem greift. Auf über 500 Quadratmetern erwartet Besuchenden eine interaktive Gruselattraktion mit schaurigen Labyrinthen, geheimnisvollen Räumen und unheimlichen Wesen.