Über die Stadt Fürth gibt es viele Geschichten. Wie zum Beispiel die Sage, dass in den Tiefen unter der Stadt ein gewaltiger Goldschatz verborgen liegt. Dieser Schatz soll von den alten Franken im 16. Jahrhundert dort versteckt worden sein, um ihn vor Feinden zu schützen. Solche Geschichten sind mit der Zeit immer wieder in Vergessenheit geraten. Und dennoch gibt es noch Orte, die an genau diese Zeit erinnern. Man muss nur genau hinschauen.