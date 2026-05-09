Max Knoller aus Dießen am Ammersee führt mit seinen Eltern einen Bio-Familienbetrieb mit 70 Kühen – an einem Ort, „wo andere Urlaub machen“. In der Videoreihe „Du sog amoi“ des Bayerischen Landwirtschaftlichen Wochenblatts erzählt der 31-Jährige von Berufswünschen, die er als Kind in die Freundesbücher seiner Klassenkameraden geschrieben hat, von den Sorgen bei der Umstellung auf biologische Landwirtschaft und von einer ganz besonderen Kuh in seinem Stall.