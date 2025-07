Im August erwarten Sie zahlreiche spannende Veranstaltungen und Events in Nah und Fern. Die Schwimm-WM läuft noch bis zum 3. August in Singapur. In Düsseldorf findet ebenfalls bis zum 3. August die Beachvolleyball-EM statt. Bis zum 10. August sind über 500 Schausteller auf der Cranger Kirmes in Herne zu finden. Vom 15. bis zum 16. August wird in Weeze das San Hejmo-Festival gefeiert – mit Live-Musik, Open-Air-Galerie und DIY-Mitmachprojekten. Die 2. Bundesliga geht am 1. August los mit der Partie FC Schalke 04 gegen Hertha BSC. Die erste Hauptrunde im DFB-Pokal wird vom 15. bis zum 27. August 2025 ausgetragen. Auch der Franz Beckenbauer Supercup findet im August statt: AM 15. August treten der FC Bayern München und der VfB Stuttgart gegeneinander an. Vom 20. bis zum 24. August findet in Köln die Gamescom statt. Sie ist die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele und Europas Business-Plattform für die Games-Branche. Mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig startet die neue Saison der Bundesliga am 22. August. Ein weiteres Sport-Highlight: die US Open. Das vierte Grand-Slam-Turnier des Jahres läuft vom 24. August bis zum 7. September. Am 30. August feiern die Kölner Lichter ihr Comeback: Nach fünf Jahren Pause findet das Musikfeuerwerk-Spektakel in der Innenstadt wieder statt. Traditionell wird das Neusser Bürger-Schützenfest am letzten Augustwochenende ausgerichtet. Neben dem Fackelzug und der Königsparade gibt es ein Begleitprogramm aus Bällen, Empfängen und anderen Traditionsveranstaltungen.