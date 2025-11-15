Zwischen Altstadtflair, Havelblick und traditionellem Berliner Charme entsteht in diesem Jahr ein neues Highlight – das erste Winterland in Berlin-Spandau. Vom 14.11 bis 23.12. 2025 verwandelt sich das ehemalige Postgelände – direkt gegenüber vom Einkaufscenter Spandau Arcaden – in ein stimmungsvolles Winterparadies mit Rummelspaß, kulinarischen Klassikern und weihnachtlichem Flair. Den ganzen Spaß genießen bei freiem Eintritt und jeden Mittwoch locken Familientage mit halben Preisen bei den Fahrgeschäften sowie weiteren tollen Aktionen. Die offizielle Eröffnung des Spandauer Winterlandes fand bereits am 14. November um 16:30 Uhr statt, mit dabei waren u.a. Bezirksbürgermeister Frank Bewig und Stadtrat Thorsten Schatz. Ob Nervenkitzel oder Nostalgie – das Winterland bietet Attraktionen für jedes Alter: Der 27 Meter hohe Propeller „Punk Flasher“ ist eine absolute Weltneuheit – und nichts für schwache Nerven! Er sorgt für Adrenalinkicks in luftiger Höhe. Nicht weniger beeindruckend ist die Riesenschaukel „Excalibur“, die ihre Gäste bis zu 45 Meter in den Himmel katapultiert – Gänsehaut garantiert! Etwas gemütlicher geht es im 38 Meter hohen Riesenrad „Nordern Eye“ zu: Von hier aus bietet sich ein traumhafter Blick über das leuchtende Winterland. Rasante Fahrten und jede Menge Spaß verspricht der klassische Autoscooter, während der Break Dance mit schnellen Drehungen und bunten Lichtern echte Volksfeststimmung aufkommen lässt. Zwischen kippenden Gängen, drehenden Tunneln und jeder Menge Lachen locken die „Spaßallee“ und der „Chaos Airport“ – zwei Laufgeschäfte, in denen garantiert kein Schritt langweilig ist. Gruselfans trauen sich in die Geisterbahn „Devil“, in der unheimliche Gestalten und plötzliche Effekte für Gänsehaut sorgen. Für Nostalgie und Abwechslung sorgt außerdem der beliebte Twister „Bayern Lift“, der den Bauch kribbeln lässt und das Winterland zum Strahlen bringt. Auch die jüngsten Besucher kommen im Spandauer Winterland voll auf ihre Kosten! Im liebevoll gestalteten Kinderkarussell „Aladin“ drehen sich die Kleinen durch märchenhafte Welten, während die Familienachterbahn „Family Coaster“ den perfekten Mix aus Spannung und Spaß bietet – kindgerecht, aber mit echtem Achterbahngefühl. Beim Kindersportkarussell können die Kids in ihren liebsten Fahrzeugen die Zeit genießen, Action gibt’s auf dem Bungee-Trampolin, auf dem man sich gefahrlos in die Lüfte schwingen kann. Und im 4D-Kino warten aufregende Kurzfilme, die dank Spezialeffekten zum Greifen nah erscheinen – ein echtes Highlight für kleine Entdecker! Auch kulinarisch wird es abwechslungsreich: Von Langos, Kartoffelspiralen, Corn Dogs und Churros über deftige Klassiker vom Grill und aus der Pfanne bis hin zu süßen Versuchungen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ein besonderes Highlight ist der bosnische Grill, betrieben vom beliebten Restaurant „Sarajevo Inn“ am S-Bahnhof Grunewald. Im gemütlichen Glühweindorf und an der Glühweinhütte kann man sich mit einem heißen Getränk aufwärmen und die festliche Stimmung genießen. Tx: Eckel Public Relations (redaktionell bearbeitet) Vd: reportnet24 (KI-unterstützt)