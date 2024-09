Klaus Kläre hat kürzlich seinen Rettungsschwimmer gemacht. Und auch, wenn es einen eklatanten Mangel an Rettungsschwimmer:innen gibt, ist das erstmal nichts Ungewöhnliches. Das Besondere an Klaus Kläre: Er ist 76 Jahre alt. Der Betreiber eines Badesees in Fredenbeck (Niedersachsen) hätte ohne eine ausgebildete Badeaufsicht kurzerhand schließen müssen, also absolvierte er die Ausbildung einfach selbst.