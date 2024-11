Am heutigen 11.11. ist wie jedes Jahr Start der Karnevalssession. Auch in Norddeutschland sind die Jecken unterwegs, beispielsweise in Marne und auch in Lübeck sind die Närrinnen und Narren los. In Lübeck (Schleswig-Holstein) wurde die diesjährige Session pünktlich um 11:11 Uhr feierlich im Rathaus eröffnet.