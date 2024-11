Die Winterzeit in den Freizeitparks von Karls wurde heute nun eingeläutet. Winterliche Leckereien in den Hof-Küchen, Eisdisco und stimmungsvolle Manufakturen-Märkte - jetzt Karls „Wilder Winter“. Besucher dürfen sich auf ein unvergessliches Winterprogramm vom 22. November 2024 bis zum 2. März 2025 in allen Erlebnis-Dörfern freuen. Ein noch nie dagewesenes Highlight des „Wilden Winters“ ist „100 Tage - Karls on Ice“ in allen Erlebnis-Dörfern! Ob Groß oder Klein, hier können Fans auf über insgesamt 3600 m² überdachten Echteis-Schlittschuhbahnen ihre Runden drehen und dabei die charmante Atmosphäre genießen. In den Erlebnis-Dörfern Rövershagen (Rostock) und Elstal (Havelland) gibt es zusätzlich einen langen Skateway, für noch mehr Fahrspaß. Egal, ob unter sternenklarem Himmel oder im gemütlichen Zelt, Döbeln überrascht mit gleich 2 beeindruckenden Eisflächen. Auch Zirkow, Koserow und Warnsdorf sind schon voller Vorfreude auf ihre wunderschöne Eislaufbahn. TIPP: Jeden Donnerstag verwandeln sich die Eislaufbahnen zur fröhlichen Tanzfläche, wenn Karlchen zur Kinder-Eisdisco lädt und die Kids zu fröhlichen Hits ihre Pirouetten drehen. Immer freitags gibt es einen besonderen Höhepunkt für alle Tanzbegeisterten: Die Karls Eisdisco, bei der die Eisbahnen zur magischen Disco mit cooler Musik werden. Für Tages- und Jahreskartenbesitzer sind die Eisflächen inklusive. Wer keine Schlittschuhe dabei hat, bekommt diese kostenfrei an den Eislaufbahnen. Egal ob Anfänger oder erfahrener Eisläufer – hier wartet ein Tag voller Freude und zauberhafter Momente. Text: Karls, (redaktionell inhaltlich verändert, Videoinhalt mit ki unterstützt)