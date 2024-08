Weltweit gibt es täglich an mehreren Stellen Erdbeben, vor allem dort, wo Kontinentalplatten aufeinanderstoßen. „Wann es wo zu solchen oder gar besonders verheerenden Ereignissen kommt, lässt sich bislang allerdings nicht vorhersagen“, wie das GeoForschungsZentrum in Potsdam erklärt. So viel ist inzwischen aber klar: Der Klimawandel führt den Wissenshcaftler:innen zufolge weltweit zu mehr und teils auch stärkeren Erdbeben.