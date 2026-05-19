Die Waldzustandserhebung 2025 zeigt: Der Zustand der deutschen Wälder hat sich im vergangenen Jahr zumindest nicht verschlechtert. Trotz ungünstiger Wetterbedingungen gilt weiterhin etwa jeder fünfte Baum als gesund. Positiv ist laut Bundeslandwirtschaftsministerium, dass die Zahl neu abgestorbener Bäume zurückgegangen ist. Fachleute sehen darin auch einen Erfolg des langfristigen Waldumbaus hin zu klimaresilienten Mischwäldern. Gleichzeitig bleiben die Folgen der Dürrejahre von 2018 bis 2020 deutlich sichtbar. Vor allem Kiefern und Eichen weisen weiterhin hohe Schäden an den Baumkronen auf. Bund und Länder möchten mit einer gezielten und nachhaltigen Waldbewirtschaftung gegenhalten.