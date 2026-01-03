Darf ein Grundstück im Wald einfach eingezäunt werden, um dort Maschinen zu lagern? Das Verwaltungsgericht Cottbus entschied in einem Fall, bei dem eine Landwirtin ihr Waldgrundstück für Betriebszwecke umnutzen wollte. Doch das Forstamt verlangte den Rückbau. Wie das Gericht entschied und was das Urteil für die betroffene Landwirtin bedeutete, erfahren Sie in unserem „Urteil der Woche“. Bleiben Sie dran – das Ergebnis könnte Sie überraschen!