Fremde Menschen im eigenen Garten – für viele wohl eine unerwünschte Situation. Bei Familie Neuffer in Schöneck im Main-Kinzig-Kreis ist das anders. Sie haben in ihrem großen Garten ein kleines Paradies erschaffen und wollen das nun auch mit jedermann teilen. Hier können nun Besucher auf 5.000 Quadratmeter am kleinem Teich entspannen, den Barfuß-Pfad erkunden und die vielen Sträucher, Blumen und Bäume genießen.