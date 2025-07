Land unter in Niederbayern. Heftige Gewitter, Unwetter samt Starkregen zogen am Sonntagnachmittag über den Landkreis Mühldorf am Inn hinweg. Besonders heftig war die Ortschaft Hörbering betroffen. In kurzer Zeit fielen hier 70 Liter auf dem Quadratmeter. Zu viel für die Kanalisation und den Ortsbach. Sturzbäche überfluteten den Dorfkern samt Feuerwehrgerätehaus. Die Kameraden waren selbst betroffen. Das Wasser drückte ins Gerätehaus, welches wieder trocken gelegt werden musste. Die Kameraden konnten vorerst nur zusehen. Das Wasser muss erst sinken, bevor Straßen gereinigt werden können. Diese standen bis zu 70 cm unter Wasser. Auch die Fahrzeuge der Kameraden standen im Hochwasser. Einsatzleiter Matthias Niederschweiderer: „Im Ort ist Land unter“