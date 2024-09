Nach Dauerregen haben viele Flüsse in der Tschechischen Republik gefährliche Pegelstände erreicht. Im Nordosten des Landes kam es zu Evakuierungen. Häuser und Straßen in mehreren Städten wurden überflutet. Auch in Österreich und Polen laufen wegen schwerer Unwetter Schutzmaßnahmen. In Rumänien kamen bisher vier Menschen ums Leben.