Abenteuerspielplatz, Klassenzimmer und Tiergartenbesuch in einem Das verspricht der neue Klimawaldpfad im Tiergarten Nürnberg. Seit fast einem Jahr laufen die Bauarbeiten an dem Projekt bereits, teils in luftiger Höhe, denn der Weg schlängelt sich durch die Baumkronen des Reichswaldes. Ende Juli ist Eröffnung. Aktuell wird am Großprojekt aber noch gewerkelt.