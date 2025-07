1.500 Klima-Tote in Europa: Jüngste Hitzewelle verdreifachte Opferzahlen

Ende Juni bis Anfang Juli herrschten in vielen Ländern Europas Temperaturen über 40 Grad. Der Klimawandel hat die jüngste Hitzewelle dabei verstärkt. Einer Studie Londoner Universitäten zufolge starben dadurch dreimal so viele Menschen wie in einer Welt ohne menschlich verursachte Erderwärmung.