Die häusliche Pflege ist für viele Familien eine enorme Herausforderung – nicht nur emotional, sondern auch gesundheitlich. Immer wieder infizieren sich pflegende Angehörige bei der Versorgung ihrer Liebsten, weil der enge Kontakt und die notwendigen Hygienemaßnahmen oft unterschätzt werden. Schützen kann aber die PflegeBox. Christian Graggaber, Geschäftsführer von ProSenio, weiß aus langjähriger Erfahrung: „Wenn jemand einen Pflegefall zu Hause hat, verbringt er sehr viel Zeit mit der betroffenen Person. Dadurch steigt das Infektionsrisiko – nicht nur für den Pflegebedürftigen, sondern auch für den Angehörigen.“ Graggaber, der sich seit Jahren als vehementer Fürsprecher pflegender Angehöriger engagiert, betont, dass der Staat bereits Lösungen anbietet – diese aber noch stärker genutzt und ausgebaut werden müssen. „Es gibt bereits Modelle, die pflegende Angehörige schützen sollen, etwa durch die Bereitstellung von Pflegehilfsmitteln wie Desinfektionsmittel, Mundschutz oder Einweghandschuhe“, erklärt er. Diese Produkte seien in der professionellen Pflege längst Standard, doch im privaten Umfeld fehle oft das Bewusstsein oder der einfache Zugang. Hier setzt ProSenio an. Das Unternehmen, das seit 2009 Pflegebedürftige und ihre Familien unterstützt, ist Erfinder der PflegeBox - eine praktische Lösung entwickelt, die den Alltag erleichtert. Die Box ermöglicht es Angehörigen, monatlich kostenfrei Pflegehilfsmittel zu erhalten – von der Antragstellung bei der Pflegekasse bis zur Lieferung nach Hause. „Das Entscheidende ist, dass der Zugang zu diesen Hilfsmitteln so einfach wie möglich sein muss“, so Graggaber. „Digitale Anträge, klare Informationen und eine zuverlässige Lieferung sind essenziell, damit pflegende Angehörige entlastet werden.“ Doch damit nicht genug: Graggaber fordert, dass die Politik die Weichen für eine schnellere und unbürokratischere Unterstützung stellt. „Pflegende Angehörige leisten Unglaubliches – sie verdienen nicht nur Respekt, sondern auch konkrete Hilfen.“ Dazu gehöre nicht nur die Ausweitung der erstattungsfähigen Pflegehilfsmittel, sondern auch eine bessere Aufklärung über bestehende Angebote. ProSenio steht dabei als verlässlicher Partner an der Seite der Betroffenen. Mit umfassender Beratung und praktischen Lösungen wie der PflegeBox trägt das Unternehmen dazu bei, die häusliche Pflege sicherer und weniger belastend zu gestalten. „Unser Ziel ist es, Pflegenden das zu geben, was sie am dringendsten brauchen: Zeit, Sicherheit und das Gefühl, nicht allein gelassen zu werden“, sagt Graggaber. Die Herausforderungen in der Pflege werden nicht kleiner – aber mit klugen Konzepten und politischem Willen lässt sich viel bewegen. Es ist an der Zeit, pflegenden Angehörigen den Rücken zu stärken – bevor sie selbst zu Patienten werden.