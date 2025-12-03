Im Einkaufszentrum Milaneo in Stuttgart kann man den Weihnachtsmann treffen. Wir haben das kostenlose Event mit Jeannine und ihren Töchtern Ava und Nola getestet. Das Ergebnis seht Ihr im Video. Die PR-Aktion für das Einkaufszentrum kommt bei den Familien mit kleinen Kindern richtig gut an. Am Samstag hätten die Menschen bis zu drei Stunden Schlange gestanden, um ihren Jüngsten diesen Traum zu erfüllen, berichtet Lisa Volk, Marketing-Managerin des Milaneo. Das Ganze läuft noch bis zum 20. Dezember, täglich von 14 bis 19 Uhr. Und am 6. Dezember ist die Gondel sogar von 13 bis 21 Uhr geöffnet. Musik: artlist.io/idokay - We Wish You a Merry Christmas