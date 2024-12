Die 16. Nauener Hofweihnacht dieses Jahr geht vom 14. bis zum 15. Dezember, mit 22 Höfe, Häuser und Kellergewölbe, die Einlass und einen Blick in Ecken und Winkel bieten, die sonst nicht zu sehen sind. Alle teilnehmenden Höfe sind durch ein großes Holzschild am Eingang gekennzeichnet. Auf einem Rundgang über die Höfe begleitet der Nauener Nachtwächter und sein Gefolge diejenigen, die nicht alleine von Hof zu Hof schlendern möchten, und erfahren viel über die alten Mauern. Ein bequemer Traktor-Kremser kann auch durch die weihnachtlich dekorierten Straßen der Altstadt fahren. Ein buntes Kaleidoskop an zauberhaften Angeboten finden Sie in den liebevoll gestalteten Höfen. Letzte Weihnachtsgeschenke können Sie an handwerklichen Ständen, beim Verkauf von Keramik, Schmuck und Büchern oder an der Trödelbude kaufen. Das Theaterstück des berühmten Klassikers „Eine Weihnachtsgeschichte“ oder das Puppentheater für die Jüngsten mit „Räuber Zottelbart“ und „Rumpelstilzchen“ im Richart-Hof am Sonntag erfreuen Groß und Klein in der Aula des Goethe-Gymnasiums. Wer etwas für einen guten Zweck tun möchte, kauft sich Lose bei der karitativen Tombola des Lionsclub Nauen in der Bergstraße. Von weihnachtlichen Balladen und Trompetenklängen über Schlager und Popsongs bis hin zu rockigen Songs gibt es in zahlreichen Höfen handgemachte, live gesungene Musik verschiedener Richtungen. Auf www.nauener-hofweihnacht.de finden Sie heraus, wer wann und wo musikalisch auftreten wird. Alle teilnehmenden Hofe sowie das gesamte Programm sind dort dargestellt. Mit Kerzenschein, Romantik und weihnachtlichen Liedern, gesungen vom ökumenischen Kirchenchor in der Sankt-Jacobi-Kirche am Martin-Luther-Platz verabschiedet sich die Hofweihnacht 2024. Text: rpn24 (ki unterstützt), stadt nauen