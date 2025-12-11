Wer hat den schänsten Stand auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt? Die Besucher haben abgestimmt: Ganz oben auf dem Treppchen steht dieses Jahr der Imbiss- und Getränkestand von Marion Kopp, der bereits in 3. Generation betrieben wird. Außerdem gabs noch einen Sonderpreis, der erneut an die Modelleisenbahn auf dem Schlossplatz ging. Rund 530 Menschen haben dieses Jahr an der Wahl teilgenommen.