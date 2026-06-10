Sind Abiturienten heute zu faul fürs Studium? Oder bereiten die Gymnasien nicht mehr gut genug auf die Uni vor? Dieser Eindruck könnte entstehen. Denn, obwohl es immer mehr Vorbereitungskurse an den Universitäten gibt, brechen viele junge Menschen ihr Studium ab. Die Universitäten Stuttgart und Hohenheim reagieren darauf. So betont das Rektorat der Uni Hohenheim: Die jungen Menschen heute sind nicht dümmer als frühere Generationen, aber sie sind diverser.