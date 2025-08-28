Spanien sieht wieder rot: es ist La Tomatina! Im spanischen Buñol bewerfen sich am Mittwoch rund 22000 Menschen eine Stunde lang mit überreifen Tomaten. Die wurden wurden extra für das spanische Fest angebaut. Doch dieses Jahr wurde die "Tomatina" ausnahmsweise in "Tomaterapia" umgetauft. Nach den verheerenden Unwettern Ende Oktober 2024 sollte das Fest den Bürgern der Region helfen, die Erlebnisse zu verarbeiten und Kraft und Zuversicht zu tanken: Eine "Tomaten-Therapie".