Zahlreiche Schülerinnen und Schüler haben am Donnerstag in Stuttgart gegen die Wehrpflicht demonstriert. Neben vielen jungen Menschen, waren auch zahlreiche ältere gekommen, um sich zu solidarisieren. Es ist in Stuttgart bereits der zweite Schülerstreik gegen die Wiedereinführung des Wehrdienstes. Der erste fand Anfang Dezember 2025 Jahres statt und ein dritter ist laut dem Bündnis „Schulstreik gegen Wehrpflicht“ bereits in Planung.