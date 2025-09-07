Das Schafwoll-Festival hat am Wochenende einmal mehr gezeigt, warum es zu den bezauberndsten Veranstaltungen in der Region zählt. Bei sonnigem Wetter und guter Besucherzahl überzeugte das Fest auf den Gronauer Dorfwiesen im nördlichen Landkreis Ludwigsburg mit seiner heimeligen und beschaulichen Stimmung.An rund 100 Ständen gab es unter anderem Seifen aus Schafsmilch, Hausschuhe aus Schaffell und jede Menge Filzarbeiten zu kaufen. Kulinarisch drehte sich ebenfalls alles ums Schaf. Die Besucher probierten Lamm-Maultaschen, Lammburger, Lammwurst und Lamm-Gosch.