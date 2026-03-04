Es ist beschlossen. Die umstrittene Landeserstaufnahmeeinrichtung kommt nach Stuttgart-Weilimdorf. Damit gibt es auch Diskussionsbedarf, wie die Umsetzung der LEA konkret aussehen wird. Ein Thema, das auch bei den Landtagskandidierenden im betroffenen Wahlkreis III für die unterschiedlichsten Meinungen sorgt. In diesem zweiten Teil schauen wir uns die Meinungen von Laura Streitbürger (SPD), Gabriele Heise (FDP) und Utz Mörbe (Die Linke) genauer an.