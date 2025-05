König Charles III. wird Ottawa besuchen, um Kanadas 45. Parlament offiziell zu eröffnen und zum ersten Mal seit 1957 eine feierliche Thronrede im Senat zu halten. Der kanadische Premierminister Mark Carney hat den Monarchen inmitten der zunehmenden Spannungen mit US-Präsident Donald Trump eingeladen, der wiederholt vorgeschlagen hatte, Kanada zum 51. amerikanischen Staat zu machen. Carney nannte den Besuch eine „historische Ehre“ und betonte, dass Kanada in der Zeit des Wandels Stabilität brauche. Carney hofft, dass die Rede die Agenda seiner Regierung für das neue Parlament aufzeigen und ihre Prioritäten darlegen wird, wobei er die laufende Transformation des Landes betonte. "Kanada steht vor einem Schlüsselmoment in seiner Geschichte, der größten Umgestaltung des globalen Handelssystems seit dem Fall der Berliner Mauer. Kanada hat in seinem Souverän einen unerschütterlichen Verteidiger", so Carney. Obwohl sich die Rolle des Königs als Staatsoberhaupt nicht auf die Politik erstreckt, wird seine Anwesenheit als Symbol für die kanadische Souveränität angesehen. Die kanadische Generalgouverneurin Mary Simon hob die Bedeutung der Beziehungen zum Commonwealth für die Aufrechterhaltung von Demokratie, Gleichberechtigung und Frieden hervor, die ihrer Meinung nach „heute mehr denn je“ benötigt werden. Der Besuch findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem die Spannungen zwischen den USA und Kanada wegen Trumps Zöllen und seiner allgemeinen Rhetorik gegenüber dem Land zunehmen, was die Bedeutung der Unterstützung durch die Monarchie unterstreicht.