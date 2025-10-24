Was bedeutet Gleichberechtigung heute? Arbeiten dürfen – oder sich „nur“ um Kinder und Haushalt kümmern? Bei der Lesung von Susanna Länger in der Bücherei Leopoldsdorf wurde nicht nur gelesen, sondern weitergedacht. Ihre Geschichten berührten – das Publikum sprach weiter. Offen, ehrlich, nah. 📍 Rathausplatz 3 Aktion „Österreich liest“ 🎤 Mit Gastleserin Katharina Nagel 🫱 Freie Spende & gemütlicher Ausklang 📺 TV21 war dabei – LokalZeit fängt die Stimmung ein.