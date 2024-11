Nach 30-jähriger Tradition beginnt die Europatournee der Bolschoi Don Kosaken in der Schweiz. Nach großen Erfolgen geht die Europatournee, nachdem sie sich durch den Schnee gekämpft haben nach Österreich zurück. Vor 2 Monaten wurde der künstlerische Leiter Prof.Petja Houdjakov 90 Jahre alt, was auch gebührend feierlich begannen wurde, daher ist dies eine ganz besondere Tour. Heute besteht der Chor aus bulgarischen, tschechischen, slowakischen, österreichischen, russischen und ukrainischen Staatsbürgern, die in Westeuropa auftreten. Seit 45 Jahren baut der Chor unter Houdjakovs Leitung eine Brücke zwischen Ost und West. Gerade in diesen schwierigen Zeiten möchte er weiterhin zur Völkerverständigung durch die Musik beitragen. Alle Termine finden Sie unter https://www.bdk.at/konzerte/