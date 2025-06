Beatbox-Europameister "Robeat" will Beatboxing in die Mutterstadt des Hip-Hops bringen. Zu seinem Award lädt er einmal im Jahr 20 Nachwuchs-Talente aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ins Renitenztheater in Stuttgart ein, wo sie in Battles gegeneinander antreten. Es geht dabei nicht nur um das Beatboxen an sich, sondern vielmehr darum, sich auszutauschen und eine Community aufzubauen.