Am Dienstag sind in Mexiko-Stadt die persönliche Sekretärin und der Berater der Bürgermeisterin Clara Brugada erschossen worden. Mindestens vier Täter waren an der Tat beteiligt und flohen in mehreren Fahrzeugen. Die Behörden gehen von einem gezielten Anschlag aus. Ein Motiv ist bislang nicht bekannt.