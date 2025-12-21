Gänsehautmomente in Stuttgart: Rund 8000 Menschen sind am Samstagabend zum siebten Stuttgarter Weihnachtssingen ins Gazi-Stadion gekommen. Die Idee: Gemeinsam in Weihnachtsstimmung kommen – unabhängig von der Religion oder sozialen Herkunft. Die Aktion läuft unter der Schirmherrschaft von Baden-Württembergs First Lady Gerlinde Kretschmann. Ein Teil der Einnahmen geht an die Kinderturnstiftung Baden-Württemberg und die Stiftung Singen mit Kindern.