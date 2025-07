Weil er auf seinem Weg zur Arbeit täglich an so viel achtlos weggeworfenem Müll und überquellenden Mülleimern vorbeikam, tippte Frank Gugenberger eines Tages einen Beitrag in die Nachbarschafts-Plattform nebenan.de, um seinem Ärger Luft zu machen. Darauf bekam er so viele Reaktionen, dass er beschloss, „Schön hier! Oder?“ zu gründen. Die Gruppe gibt es erst seit ein paar Wochen, sie hat inzwischen ungefähr 30 Mitglieder, dies ist ihre erste größere Aktion. Das Echo ist positiv: „Die Leute finden es prima.“