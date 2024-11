Der 15. Ollersdorfer Adventmarkt, organisiert vom Verein Dorf-Leben Ollersdorf, lockte zahlreiche Besucher an und diese konnten sich über kulinarische Leckerbissen wie Langos und Burger sowie wärmender Glühwein und Punsch aber auch feines Kunsthandwerk, handgebundene Adventkränze und vieles mehr freuen. Aber auch das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen, ein Perchtenlauf der Angerner Marchfeldteifl'n am Freitag und eine lebensgroße Krippe vom örtlichen Krippenbauverein. Am Samstag geht ...