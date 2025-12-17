Feuerwerk, Partys und gute Vorsätze: Viele Menschen lieben es, Silvester groß zu feiern. Doch nicht alle möchten den Jahreswechsel laut und ausgelassen verbringen. Für einige ist der Wunsch nach Ruhe und Rückzug stärker. Psychologisch gesehen ist das kein Zeichen von Schwäche, sondern ein notwendiger Schutzmechanismus. Laute Musik, knallende Raketen und überfüllte Orte können das Nervensystem überreizen. Besonders hochsensible oder introvertierte Menschen fühlen sich schnell erschöpft. Auch die emotionale Last des Jahresabschlusses spielt eine Rolle: Unerfüllte Pläne oder schwierige Erlebnisse können den Silvesterabend belasten. Hinzu kommt der soziale Druck. Bilder von perfekten Feiern in sozialen Medien verstärken das Gefühl, etwas zu verpassen. Doch nicht jeder findet Erfüllung in großen Veranstaltungen. Der Wunsch nach Authentizität und Ruhe ist oft stärker. Alternativen gibt es viele: Ein ruhiger Abend mit gutem Essen, ein Spaziergang oder ein Leitwort für das neue Jahr können den Jahreswechsel entspannter machen.