Seit Jahren züchten Wissenschaftler:innen der Medizinischen Hochschule Hannover (Niedersachsen) Spinnen, um deren Seide medizinisch nutzbar zu machen. Produziert wird sie von goldenen Radnetzspinnen, die für ihre besonders großen und stabilen Netze bekannt sind. Die Spinnenseide kommt vor allem bei der Behandlung schwerer Nervenschäden zum Einsatz: Sie dient als natürliches Gerüst, um zerstörte Nerven im menschlichen Körper wieder zusammenwachsen zu lassen.