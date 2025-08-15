Es war einmal ein junger Wichtel namens Lumo, der keine rote Mütze tragen wollte. „Alle sehen doch gleich aus damit“, murrte er und setzte lieber eine grüne auf. Eines Morgens, als der Nebel noch über der Wiese hing, ging Lumo hinaus, um Beeren zu sammeln. Plötzlich hörte er ein Flattern – ein neugieriger Rabe umkreiste ihn. „Na, kleiner Wichtel, dich habe ich ja fast nicht gesehen!“, krächzte der Vogel. „Mit so einer grünen Mütze gehst du ja im Gras unter.“ Da erinnerte sich Lumo an die Worte seiner Großmutter: „Die rote Mütze ist unser Leuchtfeuer. Sie macht uns sichtbar...