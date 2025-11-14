Im warmen Licht eines goldenen Herbstnachmittags wanderte Wichtel Herbi durch den magischen Wald. Die bunten Blätter raschelten unter seinen kleinen Stiefeln, und ab und zu wirbelte ein Windstoß eine Handvoll davon in die Luft – wie tanzende Funken eines stillen Feuers. Herbi war auf der Suche. Schon seit Tagen träumte er von einem kleinen Winterhäuschen, in dem er sich einkuscheln konnte, wenn die kalte Jahreszeit begann. Doch der Wald war groß, und von einem geeigneten Versteck fehlte bisher jede Spur. Er blieb stehen, legte den Kopf schief und betrachtete die schlanken Baumstämme, die wie stille Wächter über ihn wachten. „Irgendwo hier“, murmelte er, „muss ein Plätzchen sein, das auf mich wartet.“ Der Weg führte ihn zu einer alten Kastanie, deren Wurzeln weit aus der Erde ragten und kleine Höhlen bildeten. Das goldene Licht der tiefen Sonne fiel durch die Äste und ließ einen besonders geschützten Hohlraum warm aufleuchten – so als würde er ihn rufen. Herbi kniete sich hin und schob die bunten Blätter ein wenig zur Seite. Dahinter öffnete sich ein kleiner, natürlicher Unterschlupf: trocken, windstill und von Moos und Kastanienschalen gesäumt. Perfekt für ein Winterhäuschen, dachte er mit klopfendem Herzen. „Das ist es,“ flüsterte Herbi und lächelte, als hätte der Wald ihm ein Geheimnis verraten. Er richtete sich auf, klopfte sich die Hände ab und stellte sich vor, wie gemütlich es hier bald sein würde – mit warmem Licht, einer kleinen Decke und dem Duft des Herbstwaldes, der durch die Wurzeln strich. Manchmal muss man nicht suchen, um zu finden. Manchmal findet der richtige Ort genau dann zu einem, wenn man bereit ist, ihn zu sehen. Und so begann für Wichtel Herbi sein kleines, herbstliches Glück im magischen Wald.