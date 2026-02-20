Liam Gardener, 26, aus Cornwall, Großbritannien, berichtet, dass er 2.861 Euro eingespart hat, indem er lediglich 170 Euro pro Monat für eine 1 m breite und 3 m lange „Schuhschrank“-Wohnung in Bristol, England, gezahlt hat, nachdem er keine kurzfristige Untermiete finden konnte. Gardener, ein Personalberater, bezog im Juni 2024 den fensterlosen Lagerraum, während er in Bristol arbeitete, bevor er nach Australien umziehen wollte. Die Vereinbarung, die ursprünglich für einen Monat vorgesehen war, wurde auf fünf Monate verlängert und umfasste eine Matratze, die in den Schrank gequetscht wurde, sowie einen Beitrag zur Miete und zu den Nebenkosten. Gardener ist inzwischen aus Australien zurückgekehrt und arbeitet derzeit in London, England, wo er vorübergehend in einer Airbnb-Unterkunft wohnt, während er nach einer dauerhaften Wohnung sucht.