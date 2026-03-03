Wenige Tage vor der Kommunalwahl am 8. März deutet eine neue Umfrage auf Bewegung im bayerischen Parteiensystem hin. Laut dem „Wählercheck“ von 17:30 SAT.1 Bayern kommt die CSU auf 33 Prozent – und liegt damit zwar klar vorn, aber leicht unter ihrem Ergebnis von 2020. Zweitstärkste Kraft wäre der Umfrage zufolge die AfD mit 14 Prozent. Die Freien Wähler kämen auf 11 Prozent. Verluste drohen hingegen den Grünen mit 10 Prozent und der SPD mit 8 Prozent. Wahlumfragen gelten jedoch stets als Momentaufnahmen und sind keine Prognosen. Parallel sorgt eine Debatte um digitale Wahlen für politischen Streit. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat entsprechenden Plänen von Digitalminister Fabian Mehring eine klare Absage erteilt. Digitale Abstimmungen seien verfassungsrechtlich nicht zulässig und mit Blick auf Transparenz und Sicherheit problematisch, so Herrmann.